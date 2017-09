Reallifesoap André Hazes start met 685.000 kijkers

Dat aantal kijkers levert André wel een plek bij de tien best bekeken programma’s op. Viktor Brand was minder succesvol met zijn nieuwe SBS6-programma; naar Boswachter gezocht keken 319.000 mensen. Het programma is daarmee de hekkensluiter van de kijkcijfer top 25.

De grote winnaar op primetime was vrijdagavond de finale van De Slimste Mens. 1,4 miljoen Nederlanders zagen hoe AD-recensente Angela de Jong er met de winst vandoor ging. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok vrijdag meer kijkers, ruim 1,5 miljoen.