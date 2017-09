„De Albert Heijn is dus helemaal gek geworden”, zegt Britt terwijl ze taartjes, broodjes en mosselen uit de container vist. De blondine - tegenwoordig actief als presentatrice voor het YouTube-kanaal PaardenpraatTV - vraagt zich af waarom de weggegooide levensmiddelen niet naar een voedselbank zijn gebracht. „Meneer Heijn, u bent helemaal gek geworden. Dit is superzonde!”

Hoi @albertheijn jullie zijn top alleen vandaag ben ik boos op jullie! WHY? Veel mensen die t niet breed hebben had je hier blij mee gemaakt pic.twitter.com/wVXmcY6myH— Britt Dekker (@Brittjje) 2 september 2017

Een paar uur nadat Britt de video deelde, krijgt ze een reactie van Albert Heijn. „Ik snap dat dit er heel raar uitziet, maar er is brand geweest in dit filiaal waardoor de producten in de container door rookschade niet meer verkocht mogen worden. De producten die wel nog bruikbaar zijn, hebben we aangeboden aan de voedselbank.”

Ik snap dat dit er heel raar uitziet, maar er is brand geweest in dit filiaal waardoor de producten in de container door rook- 1/2— Albert Heijn (@albertheijn) 2 september 2017

Britt kan de reactie waarderen, maar is nog steeds niet helemaal tevreden. „Bedankt voor je reactie en sterkte met eventuele brandschade”, reageert ze. „Alleen was er op niet een product ook maar een millimeter schade te bekennen. Mensen vroegen of ze er iets uit mochten halen, maar dat mocht niet. Toen kwam er een alcoholistje, die stal een pak Grolsch. Helemaal blij was-ie.”

Het is fucking belachelijk zonde! Er gaat gewoon een container 46 keer zo groot als mijne met goed eten nu snel de vuilniswagen in!!!!!!!!!!— Britt Dekker (@Brittjje) 2 september 2017