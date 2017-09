'Mel B verslaafd aan cocaïne en drank'

De filmproducent maakt zich zorgen om zijn biologische dochter Madison (6) en stiefdochter Angel (10). “De voornaamste redenen van mijn zorgen zijn haar consistente verslaving aan en misbruik van cocaïne en alcohol”, citeert de Britse krant uit de documenten.

Toen Mel B eerder dit jaar besloot haar kindermeisje te ontslaan, begon Belafonte zich nog meer zorgen te maken. “Ik wil niet dat ze drinkt of drugs gebruikt in aanwezigheid van de kinderen, zeker niet als er niemand anders in de buurt is om voor hen te zorgen.” Mel B beschuldigde haar kindermeisje ervan dat ze jarenlang het bed deelde met Belafonte, iets wat hij altijd heeft ontkend.

Drugstest

De zangeres zou hebben toegegeven drank- en drugsproblemen te hebben. In de tientallen sms’jes en e-mails die nu deel uitmaken van het scheidingsdossier gaat Melanie akkoord met het slikken van medicatie om haar verslavingen onder de knie te krijgen. Ook stemde ze in met zowel geplande als ongeplande drugstests.

Mel B vroeg in maart een scheiding aan van Belafonte, met wie ze in 2007 trouwde. De voormalig Spice Girl beweert dat de filmproducent haar mishandelde en dreigde sekstapes openbaar te maken. Vorige week vroeg Melanie de rechter de scheidingszaak verder achter gesloten deuren te behandelen omdat Belafonte volgens haar een mediacircus van de zaak maakt.