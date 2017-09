’Wayne Rooney vecht voor huwelijk’

Volgens de Engelse media is het hart van Coleen, die momenteel zwanger is van haar vierde kindje met de voetballer, gebroken. Dit meldt the Mirror.

Coleen is vrijdagavond teruggekomen uit het Spaanse Mallorca, om haar echtgenoot te confronteren. De krant schrijft dat ze zaterdag in het gezelschap van haar moeder Colette schreeuwde naar haar man: „Hoe kun je me dit aandoen tijdens een zwangerschap?” Waarna ze vervolgens in huilen uitbarstte.

De confrontatie met zijn vrouw kwam na de zware waarschuwing die Wayne al heeft gekregen van de voetbalclub waarvoor hij speelt. Everton dreigt dat hij op de transferlijst komt als hij nog eens een misstap begaat.

Vrienden van Coleen claimen volgens the Mirror dat ze de vader van haar vier kinderen nog een kans geeft, ondanks dat ze op dit moment furieus is. Wayne beweert dat hij niks heeft gedaan met de 29-jarige Laura Simpson.