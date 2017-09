Zweedse royals danken voor geboorte Gabriel

Het Te Deum werd bijgewoond door het Zweedse koningspaar en de volwassenen uit het koninklijk gezin, minus de van haar zwangerschap herstellende prinses Sofia. Ook prinses Christina en haar man waren bij de door opperhofpredikant Johan Dalman geleide plechtigheid aanwezig.

Kort voor de kerkdienst had koning Carl Gustaf in een speciale bijeenkomst in het paleis de namen en titel van de baby bekendgemaakt: Gabriel Carl Walther. Met name de eerste naam kwam als een verrassing, maar Carl Philip en Sofia hebben ook met de naam van hun vorig jaar geboren zoon Alexander al aangegeven niet te willen putten uit traditionele Zweedse koningsnamen.

Premier Stefan Löfven kreeg daarna samen met onder andere de vicevoorzitter van de Riksdag, het parlement, de baby ook te zien. Dat is een overblijfsel van de uit vroegere tijden stammende vereiste dat er getuigen aanwezig moesten zijn bij de geboorte om te voorkomen dat baby’s werden omgeruild. Nu is een blik in de wieg enkele dagen later voldoende. „Hij ziet er echt uit als een kleine Gabriel”, verklaarde Löfven desgevraagd.