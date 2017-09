Brace: ik word uitgelachen als Robinson

„Ik kan niet wachten tot mijn familie het kan zien man, al zullen ze me wel uitlachen”, voorspelt Brace in Metro. „Ik ben in de groep een geval apart natuurlijk. Ik heb niet superveel conditie en ben niet de sterkste.” Zijn conditie viel de zanger, die zichzelf omschrijft als „een snelle potvis” tegen. „Ik kom een keer achter Henk Poort uit het water. Die vent is zestig of zo. Dan denk ik met m’n 31 jaar wel: gadverdamme.”

Toch vond Brace zijn draai in de groep. „Ik ben wel een leuke persoonlijkheid en ik heb gemerkt dat dat werkt bij Expeditie Robinson. Je moet in het programma een leuke en positieve jongen zijn.”

Brace vond Expeditie Robinson zwaarder dan hij had verwacht. „Ik dacht: ik doe dat Expeditie wel effe. Maar het is zwaar, jongens. Op tv ziet het er prachtig uit, maar als je daar eenmaal zit zonder eten daar raak je er flink doorheen. Fucking zwaar, ik heb het echt moeilijk.”