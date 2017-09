Duizenden tekenen standbeeldpetitie Prince

Fan Wintana Melekin plaatste een online petitie en riep anderen uit de staat Minnesota op die te ondertekenen. Haar doel was 5000 handtekeningen, die ze gisteravond lokale tijd bijna bij elkaar had.

„Door het hele land besluiten gemeentes beelden de verwijderen van racisten, slavenhouders en anderen die het bestaan van de zwarte bevolking onder druk zetten. Hier in Minnesota verzoeken we het monument te verwijderen van Christopher Colombus, een man die moordde, verkrachtte en de zwarte en oorspronkelijke bevolking tot slaaf maakte”, schrijft Wintana bij de petitie. ”In plaats van een man te verheerlijken die het zwarte en oorspronkelijke volk uit wilde roeien, moeten we leden van onze gemeenschap eren bij wie we inspiratie vonden.”