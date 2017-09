Riverdale-actrice wijst brutale fan terecht

Het verhaal gaat dat een fan, die zelf op Twitter toegaf ’een beetje dronken’ te zijn, de acteurs van de serie samen zag in een buitenwijk van Vancouver, zo schrijft E! Online. Uit het niets zou deze persoon Cole Sprouse omhelsd hebben. De acteur, die in de serie de populaire rol van Jughead Jones vertolkt, was daar niet van gediend en vroeg de fan: „Wie ben jij dan?”

Volgens de fan vroeg Sprouse dat echter op een dusdanig onvriendelijke manier, dat die zich geroepen voelde een stroom tweets de wereld in te slingeren waarin de cast van Riverdale wordt zwartgemaakt.

Lili neemt het voor haar collega’s en vriendje Cole op en tweet dat de fan het recht niet had om zomaar een vreemde om de nek te vallen. Tevens voegt ze toe dat het wel erg makkelijk is om bekende personen zwart te maken, omdat ze meestal niet reageren.

You do not have the right to approach STRANGERS and throw your arms around us like you know us. What you did was not cool and inappropriate— Lili Reinhart (@lilireinhart) 4 september 2017

Cole's response to you was "do I know you?" After you rudely invaded our space and got in our faces.— Lili Reinhart (@lilireinhart) 4 september 2017

It's easy to make us look like the bad guys because you think there's no chance in hell we would ever call you out on it. Here you go— Lili Reinhart (@lilireinhart) 4 september 2017