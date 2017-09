premium

Makers willen film Lynyrd Skynyrd verspreiden

41 min geleden

De makers van de film over het vliegtuigongeluk van de band Lynyrd Skynyrd willen hun documentaire toch gaan distribueren, ondanks dat de rechter een uitspraak heeft gedaan dat Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash in strijd is met afspraken die bandleden in het verleden hebben gemaakt.