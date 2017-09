Nieuw verzamelalbum Michael Jackson onderweg

Daaronder vallen onder meer Ghosts, Torture, Thriller, Dirty Diana en een nieuwe nummer getiteld Blood On The Dance Floor X Dangerous, wat een mash-up is van vijf verschillende Jackson-liedjes.

De afgelopen week werd al druk gespeculeerd over Scream, toen er verschillende teasers online verschenen. De tracks die op het album staan weerspiegelen Jackons liefde voor de tijd van het jaar, waarin Halloween op het programma staat.

Scream komt op 29 september uit. Volgende maand verschijnt ook een versie op glow in the dark-vinyl.