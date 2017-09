Branson verblijft momenteel op Necker Island, zijn privé-eiland dat behoort tot de Britse Maagdeneilanden. In de loop van woensdag raast Irma over delen van de eilandengroep in het Caribisch gebied. De orkaan van de categorie vijf is een van de sterkste orkanen ooit geregistreerd in de regio.

Expecting full force of Hurricane #Irma in about 4 hours, we’ll retreat to a concrete wine cellar under the house https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v— Richard Branson (@richardbranson) 6 september 2017

I haven't had a sleepover quite like this since I was a kid. Wonderful team here on Necker all well https://t.co/tF84SPx7aB #Irma pic.twitter.com/DnnfUaeXhd— Richard Branson (@richardbranson) 6 september 2017