’Ik ben nog nooit zo door iemand gekwetst’

„Er was eerst wel contact en dat was toen ineens voorbij. Ik had er slapeloze nachten van”, aldus Monique, die naar eigen zeggen eerst niet wist wat er was. Ze typeerde die tijd als een ’rotperiode’. „Het maakt je gek. Het is een ontzettend groot verdriet en het doet mij ook verschrikkelijk pijn.”

André en Monique bleven in het programma zwijgen over de precieze reden van de breuk. André had het over ’discussies die uit de hand zijn gelopen’. Monique zei later dat ook zij en Rachel botsten. „Ik ben nog nooit zo door een volwassen persoon gekwetst”, zei ze.