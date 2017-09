Jeroen, Jamai, Trijntje en Xander zingen Hazes

De artiesten voegen zich bij de al eerder aangekondigde Danny de Munk, Glennis Grace en Peter Beense. Ook Hazes’ kinderen André en Roxeanne zijn er weer bij.

Van der Boom neemt net als de voorgaande vijf jaren weer de presentatie op zich. „ Holland zingt Hazes is voor mij een hoogtepunt”, zegt hij. „De sfeer in de Ziggo Dome is fantastisch. Het is net één grote kroeg waar iedere avond een groep artiesten topmuziek ten gehore brengt.”

Net als voorgaande jaren zal een rits bekende artiesten, die een band hebben met André Hazes en zijn repertoire, zijn hits onder begeleiding van de liveband van Eric van Tijn ten gehore brengen. Holland zingt Hazes vindt volgend jaar plaats op 20 en 21 april.