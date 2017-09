Weinig spontaan weerzien Geer en Goor

Pas gisteravond laat hadden de twee voor het eerst weer contact en erg spontaan was dat nu ook weer niet. De zender wil graag dat zij vandaag een item opnemen voor RTL Boulevard om in dat programma toch ook sámen nog wat promotie te maken, voordat vanavond hun nieuwe reeks van start gaat.

Dat gebeurt in Almere omdat Gerard daar toch al iets te doen heeft. Van het verloop van die opnamen, waarschijnlijk gewoon weer professioneel in de sfeer van ’ouwe jongens, krentenbrood’, zal afhangen of er later met de hele crew gezamenlijk naar de uitzending gekeken wordt. Eerder deze week liet Gerard doorschemeren juist daar geen zin meer in te hebben.