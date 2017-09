Vajèn laat alles vallen voor On Your Feet

Ze vindt het niet erg als ze film- of televisierollen moet laten schieten om elke avond in het theater te kunnen staan. „Ik ga er honderd procent voor, dit is wat ik nú wil doen”, aldus de 19-jarige alleskunner.

Van den Bosch reisde samen met tegenspeler Jim Bakkum af naar Miami om het duo Gloria en Emilio Estefan, die zij spelen, te ontmoeten. „De eerste tip die Gloria mij gaf, meteen toen ik haar zag, was: zoek de balans. Het is een zware rol, ik moet zingen, dansen en acteren. Dat advies zit vanaf dat moment in mijn hoofd.”

De studio in

Om te oefenen keek Vajèn veel YouTube-filmpjes van Estefan. „Ik wilde leren hoe zij praat, hoe zij beweegt, hoe je de chemie met haar man ziet.” Ook zong ze samen met de zangeres in haar studio in Miami. „Dat was zo bijzonder, ik moest mezelf echt knijpen om het te kunnen geloven.”

De Nederlandse tiener vond het vooral opvallend hoe oprecht de Estefans waren. „Dat ze persoonlijk bij de auditie betrokken zijn geweest, geeft mij een heel veilig gevoel. Het is een eer dat wij Nederland kennis mogen laten maken met hun verhaal.”