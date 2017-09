Geen miljoenenpubliek voor Story Of My Life

Daarmee scoort de eerste aflevering van een hele reeks minder goed dan de proefuitzending die vorig jaar september op de buis was. Toen zagen 1,1 miljoen Nederlanders hoe Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau zich om lieten omtoveren tot oudjes. Producent John de Mol zei destijds te hopen op 1,5 miljoen kijkers voor het programma dat bekende Nederlandse koppels met behulp van een hele hoop make-up een blik in de toekomst laat werpen.

The Story Of My Life trok gisteren net iets minder kijkers dan Steenrijk, straatarm van concurrent SBS6. Het realityprogramma, dat vorige week verraste met bijna een miljoen kijkers, hield deze week 990.000 Nederlanders aan de buis gekluisterd.

The Big Escape

Beide programma’s scoorden beter dan The Big Escape, dat voor het eerst te zien was op NPO 3. Naar de spelshow waarin bekende Nederlanders moeten zien te ontsnappen uit escaperooms keken 317.000 mensen. Daarmee veroverde The Big Escape geen plek bij de 25 best bekeken programma’s. Die lijst van de Stichting KijkOnderzoek wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur.