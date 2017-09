„Het besluit om te stoppen met Veep is bitterzoet”, aldus HBO-directeur Casey Blois in een verklaring aan Deadline. „We zijn allemaal gek op de show maar we respecteren het besluit van de makers om de show tot een einde te brengen”, vervolgt Blois.

Onverwacht is de beslissing van de producenten niet. De huidige cast van de show had een contract tot en met het zesde seizoen en onderhandelde in mei over deelname aan één extra, zevende, seizoen. Het laatste deel wordt in 2018 uitgezonden.