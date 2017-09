Broer: prins Henrik geregeld afwezig

„Het ene moment is hij afwezig, het volgende is hij weer de oude”, zei Etienne de Laborde de Monpezat over zijn oudere broer. „We zien dat hij problemen heeft.”

Het Deense hof maakte gisteren bekend dat Henrik lijdt aan dementie. Die diagnose is deze zomer gesteld na een lange reeks onderzoeken. Volgens specialisten van het Rijksziekenhuis is de ziekte verder ontwikkeld dan alleen op grond van Henriks leeftijd zou mogen worden verwacht.

Vanwege de ziekte, die gepaard gaat met veranderingen in gedrag, reactiepatronen, oordeelsvermogen en emotioneel leven, is besloten dat Henriks openbare optredens verder worden beperkt. De prins deed de laatste jaren al minder, in 2015 ging hij met pensioen.