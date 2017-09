Steven de Jong maakt film over ’Grutte Pier’

’Grutte’ Pier Gerfols Donia (1480-1520) was een krijgsheer die vocht tegen de graven van Holland toen zij hun rechten ook wilden laten gelden in Friesland. De boer was een reusachtige gestalte die naar verluidt beschikte over bovenmenselijke kracht.

Nadat een huurlingenleger zijn vrouw doodde, wierp Pier zich op de strijd tegen de gouverneur van Friesland, die hij als bezetter zag. Hij richtte zijn eigen leger op dat op de Zuiderzee Hollandse schepen begon te plunderen.

Braveheart

„Het is een fascinerend verhaal over een man die van nature goed was, maar die door de dood van zijn vrouw opeens een heel andere kant van zichzelf vond en omarmde”, vertelt De Jong. „Het is een universeel thema: was hij een Braveheart die streed voor de juiste zaak, of was hij een losgeslagen dictator die de wetten aan zijn laars lapte?”

De Friese regisseur schreef het scenario met Dick van den Heuvel ( Spijt!) en de Friese schrijver Meindert Bylsma. Eerder maakte De Jong hits als De Scheepsjongens van Bontekoe en De Hel van ’63. Op dit moment draait in de bioscoop zijn drugsdrama Spaak.

De Fries werkt momenteel ook nog aan twee nieuwe Kameleon-films, die volgend jaar in de bioscopen te zien moeten zijn.