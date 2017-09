In lokale media verschenen foto’s waarop Day-Lewis met zijn arm in het gips rondloopt. De acteur kwam waarschijnlijk net uit het ziekenhuis, want zijn ID-bandje is ook nog zichtbaar. Het ongeluk zou niet zijn schuld zijn geweest.

De Britse acteur maakte eerder dit jaar bekend te stoppen met acteren. Day-Lewis geldt als een van de grootste levende filmacteurs. Hij is een van de vijf acteurs die in zijn leven drie Oscars won. Day-Lewis kreeg het beeldje voor zijn vertolkingen in My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) en Lincoln (2012).

Historisch epos

Zijn laatste film zal Phantom Thread zijn, een historisch drama dat zich afspeelt in de Londense high society van de jaren vijftig. De acteur maakte de film, die in december in première gaat, samen met regisseur Paul Thomas Anderson. Het tweetal maakte eerder het veelgeprezen epo s There Will Be Blood.

De acteur, die bekendstond om de intense manier waarop hij zich voorbereidt op zijn rollen, won in totaal meer dan 150 prijzen voor de pakweg twintig films die hij maakte. Day-Lewis gaat nog wel promotie doen voor Phantom Thread, weet een bekende van de acteur.