Liev Schreiber adopteert honden na Harvey

Dat vertelde de acteur in de Amerikaanse talkshow Live with Kelly and Ryan. De 49-jarige acteur zat achter de coulissen te wachten om aan te schuiven bij de show toen hij de honden zag. Ze hoorden bij de organisatie Home For Good Dog Rescue. Mensen van die club waren ook in de uitzending om aandacht te vragen voor de vele dakloos geworden honden na de verwoestende orkaan.

Liev maakte een praatje met de mensen en belde meteen met zijn ex Naomi Watts. Samen heeft het stel twee zoons en het leek Liev een leuk idee om de jongens van 10 en 8 met een hond te verrassen. Nadat ze via een videobericht hun keuze hadden gemaakt, zorgde de acteur dat de adoptie geregeld werd.