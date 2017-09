Tv- en radiospotjes voor inzamelingsactie

Voor de noodhulp aan de bewoners in het orkaangebied zijn miljoenen euro's nodig, onder meer voor medische hulp, tenten en zeilen. Bijdragen kan op giro 5125 of IBAN NL02 INGB 0000 0051 25 of via www.rodekruis.nl. De spotjes zijn ingesproken door Floortje Dessing en Eric Corton.

Het Rode Kruis roept de Nederlandse bevolking ook op om in actie te komen. Activiteiten - zoals bijvoorbeeld cupcakes bakken, sponsorlopen en het inzamelen van statiegeldflessen - kunnen worden aangemeld op www.rodekruis.nl. De opbrengst kan dan weer worden gestort op giro en IBAN-rekeningnummer.