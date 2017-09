Eerste schooldag prins George ’ging goed’

William was blij dat dat hij zonder al te veel problemen kon vertrekken nadat hij zijn vierjarige zoon had afgezet. „Er was een andere ouder die meer problemen had met zijn kinderen. Ik was blij dat ik dat niet was.”

Ook opa Charles liet zich donderdag uit over de eerste schooldag van zijn kleinzoon. Hij zei dat hij George geen advies had gegeven omdat hij dat waarschijnlijk toch niet had opgevolgd, grapte hij. Prins Charles vervolgde dat hij hoopt dat George gelukkig is op zijn nieuwe school en dat hij medelijden had toen hij het kereltje donderdagochtend zenuwachtig aan de hand van zijn vader naar binnen werd gebracht.

William en zijn vrouw Catherine hebben George ingeschreven bij de Thomas’s Battersea School, een halfuurtje rijden van Kensington Palace. De oudste telg van de hertog en hertogin van Cambridge zit bij 21 kinderen in de klas.