Jett Rebel wint Personal Style Award

Voor het eerst was er een man genomineerd voor de categorie Personal Style Award, en direct ging Jett Rebel er mee aan de haal. Het publiek wees de muzikant als winnaar aan. „Als er iemand is die tegelijk casual, over de top, classy én trashy kan zijn en dat alles ook nog eens met attitude, lef en charme draagt, dan is het wel Jett”, zo typeerde ELLE hem bij de nominaties.

Jett’s verschijning bij de prijsuitreiking was er ook één uit de categorie ’over de top’. De zanger droeg een roze vestje, roze muts en roze bril en had daarbij ook nog eens zijn lippen roze gemaakt.

Andere genomineerden waren programmamaker Nadia Moussaid en actrices Olivia Lonsdale, Gaite Jansen en Loes Haverkort.