Game of Thrones miljard keer gedownload

Gisteren, 23:05

Het zevende seizoen van Game of Thrones vindt net als voorgaande seizoenen gretig aftrek in het illegale circuit. Het aantal downloads is dit keer zelfs boven de miljard gestegen, rekende TorrentFreak uit. Elke aflevering is gemiddeld zo'n 140 miljoen keer illegaal van internet geplukt.