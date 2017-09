„Ik heb haar een ring gegeven omdat ik mijn hele leven van haar zal houden”, laat hij weten op Instagram. Het stel heeft twee kinderen samen. Uit een eerdere relatie heeft Ray ook nog een zoon.

De verloving is eindelijk weer eens goed nieuws voor de 2 Unlimited-zanger. In 2016 reed hij zijn auto in de vangrail en daarna gevlucht zijn. Kort daarna werd duidelijk dat Ray een alcoholprobleem heeft. Dit jaar misdroeg hij zich zo erg in een Amsterdams hotel dat de politie er aan te pas moest komen.