Pieter van Vollenhoven geeft startsein Monumentendag

Tijdens de openingshandeling overhandigde Van Vollenhoven een sleutel aan een 'boerenechtpaar', dat vervolgens alvast op weg ging naar de gemeente die volgend jaar gastheer is voor de landelijke opening. Na een speech van Van Vollenhoven en enkele andere genodigden was het tijd voor een borrel, waar de echtgenoot van prinses Margriet de tijd nam om met de aanwezigen een praatje te maken, laat een woordvoerder van de organisatie weten.

Voor de landelijke opening ontving de gemeente Westerveld, de gastheer van dit jaar, samen met de provincie Drenthe de organiserende comités van Open Monumentendag uit het hele land. Het thema van de 31ste Open Monumentendag is Boeren, burgers en buitenlui.

Van Vollenhoven zet zich al vele jaren in voor het behoud van monumenten en Open Monumentendag. Het evenement vindt jaarlijks plaats in het tweede weekend van september. Duizenden monumenten in Nederland zijn komend weekend gratis toegankelijk voor publiek. Hiermee is het één van de grootste culturele evenementen van Nederland.