Johnny de Mol gaat trouwen

„About last night..!!”, schreef Johnny bij de veelzeggende tekst ’She said yes!’. De presentator is „de gelukkigste man op aarde”, blijkt uit de hashtags. „#happiestmanalive #wegaantrouwen #feestje #vastleggendiemomenten #mijnvrouw #ringwasgoed.”

De felicitaties voor Johnny en Anouk stromen inmiddels binnen. De twee vielen vorig jaar zomer voor elkaar. De KUS-zangeres trok deze zomer in bij Johnny, die van Amsterdam naar het Gooi verhuisde. Uit een eerdere relatie heeft Anouk een dochtertje.

Johnny ging al eens eerder op zijn knieën, hij was enkele maanden verloofd met zijn ex Shima Kaes. Die relatie strandde in 2015, omdat Johnny en Shima te verschillend dachten over de toekomst.