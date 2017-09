Partner Yves Saint Laurent overleden

Bergé richtte samen met zijn levenspartner het naar de ontwerper genoemde modehuis op en had lang de zakelijke leiding in handen. Daarnaast had hij vele functies in de Franse culturele wereld. Ook zette hij zich in voor homorechten.

Na het overlijden van Saint Laurent in 2008 leidde Bergé de verkoop van de kunstcollectie die de twee tijdens hun leven samen hadden opgebouwd. In oktober openen tegelijkertijd in Parijs en Marrakesh museums gewijd aan Saint Laurent, waar Bergé zich voor in heeft gezet.