Streep door première spionagefilm Kingsman

Twentieth Century Fox bevestigde het schrappen van de première aan E! News en liet weten dat ze zelf ook een duit in het zakje doen voor de getroffen inwoners van Texas. „Het geld dat we gereserveerd hadden voor het evenement doneren we aan organisaties die hulp bieden aan de slachtoffers van Harvey”, liet een woordvoerder van de filmmaatschappij weten.

Op 12 september wordt in de VS een nationale inzamelingsactie via de televisie gehouden voor de slachtoffers van de orkaan die grote delen van Texas onder water legde. Zenders CBS, ABC, NBC en Fox hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Tijdens het programma vinden onder andere optredens plaats van artiesten als Beyoncé en Justin Bieber. Ook sterren als Oprah Winfrey, Julia Roberts en Reese Witherspoon zullen kijkers vragen om geld te doneren.

Kingsman: The Golden Circle is vanaf 22 september te zien in de bioscopen en naast Firth en Egerton spelen ook Halle Berry, Jeff Bridges, Elton John en Julianne Moore mee. De film is een vervolg op Kingsman: The Secret Service uit 2014 onder regie van Matthew Vaughn.