Eerder werd al bekend dat Waldemar Torenstra, Remy Bonjasky en Patricia Paay meedoen met het AVROTROS-programma waarin acht BN’ers een heel orkest door een klassiek muziekstuk moeten loodsen.

Ruud Feltkamp, Hadewych Minis, Waldemar Torenstra, Janny van der Heijden, Maartje van de Wetering, Remy Bonjasky, Patricia Paay en Dave von Raven (v.l.n.r.) Foto: AVROTROS/Michel Schnater

In een filmpje op YouTube zegt Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden dat ze denkt dat ze ’wat minder kans maakt dan de rest’ op de overwinning. „Ik denk dat het voor haar best wel moeilijk is, want met een koekenpan zwaaien en met de pollepel is natuurlijk heel wat anders”, aldus tegenstander Patricia. GTST-ster Ruud hoopt ondertussen dat zijn achtergrond als dj hem gaat helpen, Flikken Rotterdam-actrice Maartje slaapt al twee maanden slecht en heeft overdag hartkloppingen omdat ze zo nerveus is door haar deelnam. Waldemar tipt de muzikale Hadewych als ’potentiële winnaar’, terwijl hij denkt dat Remy er juist niets van zal bakken.

De opnames van de vierde reeks van Maestro begonnen deze maand in de Philharmonie van Haarlem. Eind oktober is de eerste uitzending van het populaire zondagavondprogramma gepresenteerd door Frits Sissing. Eerdere edities werden gewonnen door onder anderen Spike van Di-rect en actrice Leona Philippo.