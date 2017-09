Liam Payne wil het beste voor zijn 1D-maten

Zayn was in 2015 de eerste die One Direction vaarwel zei. Liam neemt hem dat in ieder geval niet kwalijk. Wel vindt hij het jammer dat het contact erg is verwaterd. “Ik heb hem al een tijdje niet gesproken, maar ik wens hem wel het allerbeste. Hij doet goede dingen en dat is goed voor hem.”

Het doet Liam goed dat al zijn oude 1D-maatjes succes hebben. “Iedereen dacht dat we solo niet veel zouden klaarspelen, maar gelukkig hebben we allemaal laten zien dat we wel ons mannetje kunnen staan”, zegt hij.

Liam zegt verder dat er geen strijd is tussen de jongens over wie het succesvolste is. “Het is fijn dat we het allemaal zo goed doen. En je wilt natuurlijk niet dat je vrienden slecht werk afleveren.”