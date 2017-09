Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Meevaller voor fans Anouk: show begint droog

1 uur geleden

Uit vrees voor slecht weer dumpten veel mensen vrijdag hun kaartjes voor de show van Anouk op het strand van Scheveningen. De mensen die ze voor een paar euro of zelfs gratis overnamen, zijn de lachende derde. Van het gevreesde noodweer is niets te merken. Anouk begon haar optreden voor een in regenponcho's gehulde menigte droog.