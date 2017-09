Het tragische nieuws is naar buiten gebracht via het Twitteraccount van het duo. Troy Gentry laat zijn vrouw en twee kinderen achter.

De grootste hit van het duo is Something to Be Proud Of. Andere nummers die ook goed scoorden waren If You Ever Stop Loving Me en My Town.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. Momenteel zijn onderzoekers hiermee druk bezig.