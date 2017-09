Radiohead woedend over stopzetten proces

Vijf jaar na het noodlottige ongeval besloot de rechter in de Canadese provincie Ontario, waarin Toronto ligt, de aanklacht tegen de concertorganisatoren voor onbepaalde tijd aan te houden. Daardoor loopt het proces opnieuw vertraging op. Het kan nu nog wel een jaar duren voordat de zaak opnieuw voor de rechter komt.

Eerder liet frontman Thom Yorke al zijn afschuw blijken over de beslissing, net als de familie van technicus Scott Johnson. Vrijdag kwam Radiohead via Twitter met een reactie. “Dit is een belediging voor zijn ouders en onze crewleden”, schrijft de band. “Er is nu nog steeds geen garantie dat een tragisch ongeval als dit nooit meer zal gebeuren.”