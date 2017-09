Royal Blood niet op album U2

Afgelopen week kwam de langverwachte single uit van de Ierse band. You’re The Best Thing About Me is de voorloper van Songs Of Experience. Het album komt in december uit. Pitchfork meldde dat naast Royal Blood Ryan Tedder van OneRepublic, Jacknife Lee en Steve Lillywhite meewerken aan het album. Het is niet duidelijk of de andere genoemde muzikanten wel een bijdrage hebben geleverd aan de plaat.