Evers loopt hard voor goede doel

Het geld dat wordt opgehaald is bestemd voor uitbreiding van het Ronald McDonald Huis in Groningen. Daar logeren ouders van zieke kinderen die zijn opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De logeerlocatie is vrijwel altijd bezet en wil daarom uitbreiden van 24 naar 28 kamers.

Deelnemers aan de Evers Staat Op Run hebben 15 euro inschrijfgeld betaald en halen ook nog geld op door zich te laten sponsoren. Ze mogen zoveel rondes lopen als ze willen. De 'fun-run' wordt live uitgezonden op de muziekzender.

Onder de bekende Nederlanders die meedoen zijn Gerard Joling, Olcay Gulsen, Merel Westrik, Beau van Erven Dorens, Ali B en Michael Boogerd.