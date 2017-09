premium

Kristen Bell biedt familie Josh Gad onderdak

51 min geleden

Acteur Josh Gad is zijn collega Kristen Bell eeuwig dankbaar. Toen zijn ouders, broers, schoonzus en neefje en nichtje door aanstormende orkaan Irma strandden in Florida, schoot Bell te hulp en bood de Gad-familie onderdak in haar hotel in Orlando. De acteur bedankt Bell voor haar daad via Instagram.