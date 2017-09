’Kanye wil strijdbijl met Jay Z begraven’

Bronnen rondom de twee Amerikaanse rappers claimen dat Kanye heeft gevraagd om een gesprek om de ruzie die ontstond nadat hij vorig jaar uithaalde naar Jay en Beyoncé. Zelfs hun dochtertje Blue Ivy moest het toen ontgelden.

Jay Z liet destijds al blijken het niet erg te vinden dat Kanye gemene dingen over hem zei, maar het wel kwalijk te vinden dat zijn familie aangevallen werd. De mensen uit het kamp van West zijn van mening dat Jay hem niet zo serieus zou moeten nemen, omdat de man van Kim Kardashian op dat moment een inzinking had en kort daarna in het ziekenhuis belandde.

Eerder werd er door de entertainmentsite geclaimd dat de ruzie zou gaan om grote sommen geld, maar hen wordt bevestigd dat het toch echt op meer persoonlijk vlak ligt. Een bron zegt zelfs dat ze al bezig zijn hun vriendschap te herstellen, waarbij diegene eraan toevoegt dat ze een haat-liefdeverhouding hebben.