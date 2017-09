Leonardo DiCaprio gespot met ex Toni Garrn

Leonardo en Toni werden betrapt toen ze hand in hand de nachtclub verlieten. Toen het stel doorkreeg dat er paparazzi in de buurt waren, lieten ze snel los. Uiteindelijk vertrokken ze wel in dezelfde auto. Volgens TMZ kwam DiCaprio de club binnen met een paar vriendinnen, maar vertrok alleen met Garrn.

De acteur en het model hadden vanaf eind 2013 een jaar lang een relatie. Toen deze op de klippen liep, papte Leonardo aan met onder anderen actrice Kelly Rohrbach en model Nina Agdal. Garrn werd ondertussen verliefd op basketballer Chandler Parsons. Afgelopen november gingen zij uit elkaar.