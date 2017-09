premium

Dennis met schoonfamilie op rondreis

Gisteren, 23:43

Dennis Verbaas is zaterdag met zijn schoonfamilie begonnen aan een bijzondere rondreis door het sultanaat Johor. In vier dagen reist sultan Ibrahim met zijn familie in een stoet antiek ogende auto’s door de tien districten van de Maleisische deelstaat, een tocht van ruim achthonderd kilometer. Doel van deze ’Kembara Mahkota Johor’ is om het contact met de bevolking te versterken.