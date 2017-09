Bobby Brown spant rechtszaak aan om biopic

De Amerikaanse zender TV One zendt op 8 oktober de film Bobbi Kristina uit. De biopic schetst volgens Bobby een beeld van hem als gewelddadige echtgenoot tegenover Whitney Houston en als een vader die zijn dochter verwaarloost. Brown noemt dit ’laster en onwaar’. Hij eist dan ook dat de rechter verbiedt dat de film wordt uitgezonden. Daarnaast wil hij 1 miljoen dollar (829.000 euro) aan schadevergoeding.

TV One is overigens gewoon van plan de film uit te zenden. „We kunnen nu niets zeggen over de juridische stappen die wij nemen. Wel kunnen we melden dat we achter de film staan en de representatie van deze periode in het leven van Bobbi Kristina”, laat de zender weten aan E! News.