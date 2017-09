Rod Stewart en Eric Clapton in Duitse kerk

Rod Stewart is volgens persbureau DPA met zijn wereldhit Sailing vertegenwoordigd. De Britse zanger had er in 1975 een wereldhit mee. Gitaarvirtuoos Eric Clapton staat met Tears In Heaven in het liedboek. De song, door Clapton geschreven naar aanleiding van de tragische dood van zijn vierjarig zoontje, kan worden gezongen rond het thema Dood en Eeuwig Leven.

In totaal staan 164 nieuwe songs in het liedboek. Daaronder ook de voetbalklassieker You’ll Never Walk Alone. Bij voetbalclub Liverpool werd de musicalhit in de jaren zestig als eerste gezongen nadat Gerry Marsden met zijn begeleidingsgroep The Pacemakers er een hit mee had. Marsden kwam uit Liverpool.

In Nederland had Rotterdammer Lee Towers er een hit mee en adopteerden Feyenoordfans de song. You’ll Never Walk Alone komt oorspronkelijk uit de musical Carousel uit 1945 en werd gecomponeerd door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein.