Gijs Naber krijgt eigen tulp in Toronto

Dat heeft distributeur September Films zondag gemeld. De nieuwe tulpensoort, die de naam 'tulipani' heeft gekregen, werd gepresenteerd voorafgaand aan de rodeloper-première van de film op het festival van Toronto. Langs de rode loper staan bijna vijfduizend exemplaren van de nieuwe tulpensoort.

De ontwikkeling van de nieuwe soort vond plaats in samenwerking met Tulip Promotion Netherlands. De tragikomedie draait op het prestigieuze festival in het programma Contemporary World Cinema en maakt daarom kans op de People's Choice Award, een van de belangrijkste prijzen van het festival.

Tulipani opent op 20 september ook het Nederlands Film Festival in Utrecht. De film is vanaf 21 september in heel Nederland te zien.