Jörgen Raymann probeerde dagenlang in contact te komen met een aantal zeer dierbare vrienden die in het getroffen orkaan gebied wonen. Gelukkig kwam afgelopen weekend het telefoonverkeer langzaam tot stand en heeft de cabaretier weer enkele van zijn vrienden kunnen spreken. ‘Het was voor mij een opluchting, dat ik de meesten aan de lijn heb gehad en dat ik weet dat ze veilig zijn. Met Saba had ik vrij snel contact, maar Sint-Maarten is een drama. Vrijwel niets is er meer over. Als ik de beelden zie van de plekjes waar ik vaak ben geweest, dan ligt daar alleen maar puin. De gesprekken met de vrienden hebben veel indruk op mij gemaakt. Allemaal zijn ze blij, dat ze nog leven. Alles zijn ze kwijt, hun huis, persoonlijke spullen, ga zo maar door. Je moet er niet aan denken.

Ik kom er een paar keer per jaar. Op vakantie, maar ook als ambassadeur van Save our Sharks. Ik zet mij in voor de bescherming van de haaien. Ik ben gek op de oceaan en op alles wat er leeft. Als Surinaamse Nederlander en frequent bezoeker van de Caribische eilanden voel ik me bovendien verbonden met het Caribisch gebied. In juni was ik nog op Sint-Maarten voor de Dutch Caribbean Shark Week, toen sprak ik met veel bewoners, vissers, politici en journalisten. Niemand had toen kunnen bedenken, wat ze drie maanden later zou overkomen. Ze moeten alles weer opbouwen, ze staan gewoon op nul. Een deel is verzekerd, maar je kunt niet in een paar maanden een heel gebied herstellen. Omdat er geen toeristen komen, zijn er ook geen inkomsten. Het is echt een groot drama, voor de bevolking.

Met de vissers heb ik juni nog heel intensief gesproken, mijn hart ligt echt bij hen. Ze hebben het al zo moeilijk om financieel hun hoofd boven water te houden. En ik weet gewoon dat ze alles nu kwijt zijn. Afschuwelijk, dat je leven zomaar anders kan lopen. Het is niet goed, maar dat mensen gaan plunderen gebeurd vaker in een noodsituatie. Ze raken in paniek, het is voor ons onbegrijpbaar, maar als je in zo’n situatie zit, denk je niet meer normaal. Van mijn vrienden hoor ik dat het een complete verwoesting en ontreddering is. Het is niet goed te praten dat het gebeurt, maar ik vind het moeilijk om mensen te veroordelen in deze situatie.’