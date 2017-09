Theoloog Harry Kuitert (92) overleden

Harminus Martinus Kuitert (1924) heeft veel publicaties op zijn naam staan, met als vermoedelijk bekendste 'Het algemeen betwijfeld christelijk geloof' (1992). Hij was zijn tijd en geloofsgenoten ver vooruit met publicaties in de jaren tachtig over zelfmoord, zoals 'Suicide: wat is er tegen? Zelfdoding in moreel perspectief' en 'Een gewenste dood. Euthanasie als moreel en godsdienstig probleem'.

Hij stond uiteindelijk te boek als de theoloog die de Bijbel en God in twijfel trok. Door uitspraken als ,,Al het spreken over boven, komt van beneden'' maakte hij zich weinig geliefd bij orthodoxe gelovigen. Dat het de mens is die bepaalt wat er over God wordt gezegd, viel bij veel gelovigen ook niet in goede aarde. Ook was Kuitert in een periode van dertig jaar hoogleraar Ethiek en Dogmatiek aan de Amsterdamse Vrije Universiteit.

Bijna een jaar geleden verscheen een door godsdienstsocioloog Gert Peelen en schrijfster Petra Pronk geschreven biografie 'Spreken over boven'.

De uitvaart is donderdag op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam.