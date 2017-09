Coleen Rooney wil dat Wayne voetbalpauze neemt

De bedoeling van de woedende echtgenote is om als familie er even tussenuit te gaan. The Sun schrijft dat een vriend van het stel zegt dat Coleen hem nog een allerlaatste kans geeft. „Ze denkt dat het belangrijk is om even weg te zijn en samen wat tijd door te brengen - zij, hij en de kinderen”, aldus de insider.

Hij vervolgt: „Ze hebben nauwelijks tijd gehad om elkaar te zien en hun problemen op te lossen. Ze heeft aan hem gevraagd om te praten met zijn manager, Ronald Koeman, en hem te vragen om een tijdelijke pauze, maar ze weet niet of hij die wel krijgt.”

Coleen is nog steeds woest op Wayne die ladderzat is opgepakt en diezelfde avond nog met een andere vrouw zou hebben gezoend.