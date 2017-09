Kylie Jenner liet lippen opvullen voor jongen

De 20-jarige heeft het afgelopen jaar een miljoenenbedrijf gemaakt van haar ’lip kits’. Vorig jaar gaf ze toe dat ze zelf wat hulp heeft gehad bij haar nu volumineuze lippartij, die model staat in de reclamecampagne van de cosmeticasetjes. In haar reallifeshow vertelde ze nu waarom; een jongen waarop ze op haar vijftiende verliefd was, dacht dat ze niet goed zou zoenen omdat ze daar te dunne lippen voor had.

„Als een jongen die ik leuk vind zoiets zegt, raakt me dat echt”, aldus Kylie. „Ik voelde me niet knap of mooi. Ik heb van mezelf hele smalle lippen en ik wilde graag grotere. Ik ging veel lipliner gebruiken om te doen alsof ik vollere lippen had, maar uiteindelijk heb ik er maar gewoon wat aan laten doen.”