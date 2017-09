Mysteryland stuurt persoonlijke aftermovies

Festivalgangers die de Mysteryland-app hadden gedownload kregen via de app een linkje van ’Your Own Aftermovie’, waarin fragmenten te vinden waren van optredens waar zij tijdens het festival waren geweest. Op basis van de informatie van de app werd bepaald van welke area’s en stages zij opnames ontvingen.

„We zijn binnen Mysteryland altijd op zoek naar innovaties om de bezoekersbeleving te optimaliseren”, stelt commercieel directeur Martijn van Daalen van Mysteryland. „De mobile experience rondom een festival wordt steeds belangrijker voor de festivalgangers.”

Volgens Mysteryland is deze service aan de bezoekers „een unicum.” In totaal maakten zo’n 40.000 van de ruim 100.000 festivalgangers gebruik van de app. De 24e editie van het festival vond op 26 en 27 augustus plaats op het Floriadeterrein in Vijfhuizen.