Nieuwe BN’ers op zoek naar verleden

De aanstaande reeks begint zaterdag met oud-burgemeester van Amsterdam en voormalig politicus Job Cohen. Hij wil onder meer weten wat zijn opa als voorzitter van de Joodsche Raad in Rotterdam deed tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar de familie Cohen vandaan komt en of zijn voorouders aan moeders kant, de Belinfantes, uit Portugal afkomstig zijn.

De serie Verborgen verleden is gebaseerd op het Britse format Who Do You Think You Are?, dat wordt uitgezonden door de BBC. Ook wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van het Centrum voor familiegeschiedenis (CBG) en de Nederlandse archieven en historische centra.